Κυκλοφόρησε το «άρρωστο» trailer του Scream 6: «Ο Ghostface θα «καταλάβει» το Μανχάταν το Μάρτιο» (vid)

Το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία Scream κυκλοφόρησε στο Youtybe και «παγώνει» τους θεατές.

Το τρέιλερ της νέας ταινίας τρόμου είναι στον αέρα και ο κόσμος του σινεμά ήδη βρίσκεται σε αναμονή για τη μεγάλη πρεμιέρα. Μαζί με την επιστροφή της Melissa Barrera και της Jenna Ortega, που υποδύονται τη Sam και την Tara, αντίστοιχα, η ταινία βλέπει επίσης τους συναδέλφους του Scream, Mindy και Chad Meeks-Martin, τους οποίους υποδύονται οι Jasmin Savoy Brown και Mason Gooding, να επιστρέφουν για άλλη μια φορά. Και αν κρίνουμε από το τρέιλερ, θα περάσουν δύσκολες στιγμές, με τον Ghostface να παραμονεύει σε ένα βαγόνι του μετρό και να τους παρακολουθεί.

In a city of millions, no one hears you SCREAM.#SCREAM6 #SCREAMVI. pic.twitter.com/0bV2OvsUPz