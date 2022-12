Ένα podcast απέδειξε την αθωότητα δύο κρατουμένων και αποφυλακίστηκαν μετά από 25 χρόνια (vid)

Μια τρομερή ιστορία εκτυλίχθηκε την περασμένη Πέμπτη (8/12) στις ΗΠΑ, με δύο άνδρες να αθωώνονται μετά από 25 χρόνια. Οι άνδρες όπως αποδείχθηκε είχαν κατηγορηθεί εσφαλμένα για φόνο.

Ήταν 18 Οκτωβρίου 1996 όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στη πολιτεία της Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ένας άνδρας πέφτει νεκρός, ενώ δύο άνδρες φυλακίζονται ως οι βασικοί κατηγορούμενοι του εγκλήματος.

Πέρασαν 25 χρόνια από τότε και η υπόθεση ήρθε πάλι στο προσκήνιο. Ένα podcast που ασχολείται με εγκλήματα που έχουν διεπραχθεί στην Αμερική έφερε στο φως στοιχεία για την υπόθεση.

Έπειτα από την παράδοση των στοιχείων στις αρχές , η δικαιοσύνη αποφάσισε να ανοίξει πάλι το φάκελο της υπόθεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η πολιτεία της Georgia να αθωώσει τους δύο άνδρες μετά την διασταύρωση και την εγκυρότητα των στοιχείων.

Today at 6:39 pm Lee Clark and Josh Storey walked out of a Floyd County court as free men.



After 25 years behind bars they are finally home. #exonerated pic.twitter.com/yZruEY9K94