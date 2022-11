Ερντογάν: « Η επίθεση μυρίζει τρομοκρατία, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν» (vid)

«Οι προσπάθειες να νικήσουν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος μέσω της τρομοκρατίας θα αποτύχουν», δηλώνει ο Ερντογάν, μιλώντας επίσης για πιθανή εμπλοκή μίας γυναίκας

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 53 τραυματίστηκαν την Κυριακή(13/12) όταν έκρηξη συγκλόνισε πολυσύχναστο πεζόδρομο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, σε ένα περιστατικό που ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε βομβιστική επίθεση που «θυμίζει τρομοκρατία».

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για «άθλια επίθεση», διαμηνύοντας ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι μία γυναίκα εμπλέκεται στην επίθεση.

