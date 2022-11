Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης: Αναφορές για τραυματίες (vid)

Συναγερμός στις τουρκικές αρχές καθώς σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και συναγερμό στις τουρκικές αρχές.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν κόσμος να τρέχει να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης, καθώς και μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων να σπεύδει προς την περιοχή.

Heavy explosion in the middle of a busy promenade in the center of the Turkish metropolis #Istanbul. Cause and background still unclear. Unfortunately, there are many dead and injured. #blast #Turkey



Престаните ‼️‼️‼️ pic.twitter.com/T9isQP1PPE