Urban Alchemies: Ένα ταξίδι έμπνευσης στον συναρπαστικό κόσμο των cocktails

Στις 7,8 και 9 Νοεμβρίου, 10 κορυφαία bar της πόλης ανοίγουν τις πόρτες τους σε top bartenders του εξωτερικού, με 15 μοναδικά events γεμάτα ευφάνταστα cocktails και απολαυστικές μουσικές.

Για 3 συνεχόμενες ημέρες, στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου, η καρδιά της φθινοπωρινής Αθήνας θα χτυπήσει δυνατά στους ρυθμούς των Urban Alchemies parties. Το ταξίδι περιλαμβάνει 15 συναρπαστικά events, σε 10 downtown bars, παρέα με τα κορυφαία brands, Belvedere Vodka, Jose Cuervo Tequila και Hendrick’s Gin.

Το Urban Alchemies αποτελεί μια συναρπαστική διαδρομή που ενώνει την αθηναϊκή bartending σκηνή με μερικά από τα 50 πιο αναγνωρισμένα bars παγκοσμίως. Από το Λονδίνο μέχρι τη Βηρυτό και από τη Βαρκελώνη μέχρι την Ιαπωνία, οι πιο επιδραστικοί bartenders του κόσμου καταλαμβάνουν την Αθηναϊκή bartending σκηνή, μοιράζονται τα μυστικά τους και αναδεικνύουν με τις δεξιότητες τους, τη Belvedere Vodka, τη Jose Cuervo Tequila και το Hendrick’s Gin δημιουργώντας πρωτοποριακά cocktails που θα απογειώσουν την εμπειρία του fine drinking.

Μετρώντας αντίστροφα για το πιο συναρπαστικό φθινόπωρο, το Urban Alchemies αποτελεί ένα νέο θεσμό που θα φέρει την Αθήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας μπαρ σκηνής. Η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου γεμίζει με αξεπέραστα parties και δίνει άπλετους λόγους στους λάτρεις του καλού ποτού αλλά και των cocktails, να μην χάσουν ούτε μια στάση αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού. Ανακάλυψε παρακάτω που και πότε μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι παρέα με τους καλύτερους bartenders του κόσμου για να δοκιμάσεις μοναδικά cocktails.

Δευτέρα 07/11

Barro Negro – Jose Cuervo cocktails by Shingo Gokan

Bartesera – Hendrick’s gin cocktails by Bar Immertreu, Berlin

Noel – Belvedere cocktails by Agelos Bafas

Upupa Epops – Hendrick’s gin cocktails by Nauticus Bar, Edinburgh

Τρίτη 08/11

Amber – Jose Cuervo cocktails by La Punta Expendio De Agave, Rome

Barreldier – Hendrick’s gin cocktails by Dead End Paradise, Beirut

Bartesera – Hendrick’s gin cocktails by Cloakroom Bar, Montreal

Kukos – Belvedere party / DJ set with Chris IDH

Noel – Belvedere cocktails by Maxim Schulte

Tekila – Jose Cuervo party / DJ set with Dj Manolaco

The Bar in Front of the Bar & The Rumble in the Jungle – Belvedere cocktails by Tayer + Elementary (Alex Kratena), London & Little Mercies, London

Τετάρτη 09/11

Barro Negro – Jose Cuervo Paloma Party with Three Cents

Noel – Hendrick’s gin cocktails by Nightjar Bar, London

Tailor’s House – Belvedere cocktails by Termini Bar, London

Tekila – Jose Cuervo cocktails by Pinata Cantina cocktail bar, Barcelona