Athens Bar Show 2022: Τα bars της Αθήνας που θα γεμίσουν την πόλη με πάρτι

Δεν είναι ότι ψάχνουμε αφορμή για να βγούμε για ποτό μετά τη δουλειά, παρέα με φίλους. Αλλά μόλις αποκτήσαμε έναν καλό λόγο, που ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο του Athens Bar Show, που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και θα υποδεχθεί δεκάδες εκθέτες και πολλούς επισκέπτες, θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε φανταστικά κοκτέιλ από επισκέπτες- bartenders στα καλύτερα μαγαζιά της πόλης.

Στις 7 Νοεμβρίου, λοιπόν, ξεκινά η πολυαναμενόμενη Athens Bar Week, που φιλοδοξεί να δώσει μία εξωστρεφή δυναμική και vibe. Εκδηλώσεις, pop up bars και take overs που θα μάς ταξιδέψουν γευστικά. Ας δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα.

Athens Bar Week



Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου

A for Athens- Afro-Caribbean Party with Ian Burrell by Equiano Rum (20:00 – 22:00)

The Bar in Front of The Bar- Το Locale της Φλωρεντίας, Νο. 39 (21:00- 00:00)Chelona Bar- Gallaria take over @ Chelona bar powered by METAXA, The Botanist & Mount Gay (21:00- 02:00)The Rumble in the Jungle- Drink Kong Rome (World's No.16) takeover at The Rumble in the Jungle by Jack Daniel's Bonded series (21:00- 01:00)

Barro Negro- Barro Negro Athens x Gabriela Moncada by Los Siete Misterios Mezcal (22:00- 23:30)

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου

Cοuleur Locale- Τhomas Henry Premium Soft drinks (20:00- 02:00)

LIne Athens- Line Athens x Lorenzo Antinori by Amaro Montenegro (21:00- 23:00)

Dos Gardenias- Dos Gardenias x Iris Arely Ruano by Matusalem Rum )21:00- 23:30)

Noah Legendary View- Guest Shift by Ian Burrell (The Global Rum Ambassador) (21:00- 00:00)

In Love Again- WAX ON x In Love Again by Woodford Reserve Βourbon (21:00- 01:00)

The Misfit- The Misfit x Ciro Adriano de Georgio by Luxardo (21:30- 23:30)

Barro Negro (in the Mezcaleria “speakeasy” section)- Guest shift and special San Cosme Mezcal signature cocktails form Sven Goller, Head bartender & owner of (22:00- 23:30)

Bank Job- Boutzounis Wines & Spirits with Nordes Gin (22:00- 02:00)

Lohan Nightclub- Το απόλυτο Jägermeister’s Bartenders party επιστρέφει! (23:00- 04:00)

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου

A for Athens- Bareksten @ A for Athens (19:00- 03:00)

Athénée Athens- Athénée Athens x Facundo Nahuel Gallegos by Select Aperitivo (19:30- 22:30)

Abstract Athens- Abstract Athens x Saint James Rhum Agricole Night (21:00- 00:00)

Clumsies- Prime numbers night: Paradiso meets the Clumsies (21:00- 02:00)

Naked Ath- Naked Ath x Simone Caporale by Amaro Santoni (21:00- 23:00)

Bar In Front Of The Bar & Rumble In The Jungle- Bar In Front Of The Bar & Rumble In The Jungle x Danil Nevsky by Martin Miller’s Gin & Licor 43 (21:30- 00:30)

Bank Job- Bank Job - Galliano Party (22:00- 03:00)

Barro Negro- The Lost Explorer Mezcal (22:00- 23:30)

The Speakeasy Athens- Door 74 Amsterdam X The Speakeasy Athens by Fords Gin (22:00- 02:00)

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου

Tiki Bar Athens- Punch Room London x Tiki Bar Athens by Jack Daniel's (21:30- 01:30)

Το “ABS Closing Party”

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, από τις 17:00-23:30 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, θα γιορτάσουμε το τέλος του Athens Bar Show με το ABS Closing Party.

Κάποια από τα καλύτερα μπαρ από ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και από χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης, θα σερβίρουν μοναδικά signature κοκτέιλ, τα οποία θα απολαύσουν όλοι οι επισκέπτες, παρέα με όλους όσοι συμμετείχαν στο διήμερο αυτό. Υπέροχη, party μουσική από γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και τους παραγωγούς του, θα δημιουργήσει την γνωστή εορταστική ατμόσφαιρα “κλεισίματος” ακόμα ενός Athens Bar Show

Τα εισιτήρια εισόδου για το “ABS Closing Party” κοστίζουν 15 ευρώ και περιλαμβάνουν ένα κοκτέιλ/ποτό. Επιπλέον κοκτέιλ μπορείτε να αγοράσετε από τα μπαρ με 8 ευρώ.

Το Athens Bar Show στην Τεχνόπολη

Μέσα και έξω από τις Αίθουσες και τα περίπτερα θα παρακολουθήσουμε ομιλίες, events, tastings, εμφανίσεις διάσημων ονομάτων της Ελληνικής αλλά και Παγκόσμιας “Βιομηχανίας” του Bartending και των Αποσταγμάτων, αλλά κυρίως θα γνωριστούμε και θα μάθουμε.

Θα μάθουμε, φυσικά, από μερικά από τα σημαντικότερα και influential πρόσωπα της Βιομηχανίας όπως τους: Simone Caporale, Monica Berg, Ago Perrone, Simon Ford, Giacomo Giannotti, David Woundrich, Jesse Estes, Ger Buckley, Roberto Bava, Danil Nevsky, Manny Hinojosa, Lorenzo Antinori, Kelsey Ramage, Giorgio Bargiani και πολλούς άλλους.

*Εδώ, οφείλουμε, όπως πάντα, να επισημάνουμε πως η είσοδος για το διήμερο του Athens Bar Show επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες.

Ημερομηνίες: 8-9 Νοεμβρίου 2022

Είσοδος επισκεπτών: 11:00 - 19:00

Κλείσιμο έκθεσης: 20:00

Τοποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια:

Έκθεσης: 25* ευρώ ημερήσια ή 40 * ευρώ και για τις δύο ημέρες.

Έκθεση + ABS P.U.B. + Business Lounge: 70 ευρώ.

αυτό το εισιτήριο προσφέρει: Είσοδο στην έκθεση και για δύο ημέρες και πρόσβαση 1 ημέρας μόνο στο "Business Lounge" και το "ABS P.U.B." (βρίσκεται εντός της έκθεσης)



Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ

(με αγορά εισιτηρίου για διήμερο ABS & P.U.B. έχετε δωρεάν είσοδο στο Closing Party)



Athens Bar Week 2022:

Closing Party: 10 Νοεμβρίου 2022 (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 17:00-23:00)