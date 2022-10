Robbie Coltrane: Πέθανε ο «γίγαντας» Hagrid του Harry Potter

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός,ο οποίος έπαιξε τον «καλοκάγαθο γίγαντα» Hagrid στις ταινίες του Harry Potter πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Ο Robbie Coltrane, που ενσάρκωσε με το δικό του διαφορετικό τρόπο το δασοφύλακα Hagrid στις ταινίες Harry Potter, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη του την Παρασκευή(14/10) σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όλους τους θαυμαστές των ιστοριών της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

I first met Robbie Coltrane almost exactly 40 years ago. I was awe/terror/love struck all at the same time. Such depth, power & talent: funny enough to cause helpless hiccups & honking as we made our first TV show, “Alfresco”. Farewell, old fellow. You’ll be so dreadfully missed