Nova: Προβάλλει το "Legend Stories - Αλέξανδρος Νικολαΐδης"

Ένα αφιέρωμα από τη Nova για τον σπουδαίο Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη, που έφυγε από τη ζωή.

Το Novasports αποχαιρετά τον σπουδαίο άνθρωπο και αθλητή Αλέξανδρο Νικολαΐδη, που με την είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα, με την προβολή του αφιερώματος "Legend Stories – Αλέξανδρος Νικολαΐδης" απόψε Παρασκευή 14/10 στις 23:30 στο Novasports Start και την Κυριακή 16/10 στις 12:15 στο Novasports Prime. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο και στην υπηρεσία On Demand της EON, στον κατάλογο του Novasports, στη 2η σεζόν της σειράς Legend Stories.



Ο δις αργυρός Ολυμπιονίκης έγινε γνωστός χάρη στις επιτυχίες του στο Τae Kwon Do, αλλά ξεχώρισε χάρη στο ήθος του και θα μείνει βαθιά χαραγμένος στη μνήμη μας. Το αφιέρωμα που θα προβληθεί ξανά, έκανε πρεμιέρα στο Novasports τον Δεκέμβριο 2016 και στο οποίο ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης θυμάται, συγκινεί και αποκαλύπτει πως ξεκίνησε η αγάπη του για το Τae Kwon Do και πως κατάφερε με πείσμα και επιμονή να φτάσει στην κορυφή γράφοντας ιστορία στο άθλημα. Τα πρώτα του βήματα, οι άνθρωποι που τον στήριξαν, οι θυσίες και οι μοναδικές στιγμές, που έζησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνο το 2008.