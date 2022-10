Σάρωσε με το «Maestro» ο Παπακαλιάτης και αποθεώθηκε στο Twitter: «Νέο κόλλημα! Και Χριστόφορος και Παξούς πόσο να αντέξουμε πια;»

Τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κέρδισε το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης (13/10) η πολυσυζητημένη νέα σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro» και η τηλεθέαση του πρώτου επεισοδίου επιβεβαίωσε την μεγάλη αναμονή και προσμονή του κοινού.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, λοιπόν, η πρεμιέρα του Maestro σημείωσε τηλεθέαση 31,2% στο σύνολο και 34,8% στο δυναμικό κοινό. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κατάφερε να φτάσει σε τέταρτο έως και το 37,7%.

Αμέσως το «Maestro» ανέβηκε στην κορυφή των trends στο Twitter αποσπώντας θετικά σχόλια. Οι τηλεθεατές από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξαν την αγάπη τους στη σειρά και έγραψαν τα καλύτερα στο Twitter, με το hasthag #maestro να γίνεται αμέσως trend.

Μεταξύ άλλων, οι χρήστες σχολίασαν την επιστροφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην τηλεόραση, τη συμμετοχή της Χάρις Αλεξίου και αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές.

Φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητο το reunion του Χάρη και της Ασπασίας από το Ντόλτσε Βίτα…

Welcome back Christopher we 've missed you and your aesthetic #Maestro