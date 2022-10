Η σταρ ερωτικών ταινιών Adriana Chechik έσπασε την πλάτη της σε δύο σημεία σε παιχνίδι με σφουγγάρια (vid)

Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και ρώτησε αν μπορούσε να πάει ένας γιατρός να την δει.

Όλοι έχουμε δει τα παιχνίδια με τους «Μονομάχους» που χτυπιούνται με «σφουγγάρια» σε ύψη και πέφτουν σε λάκκους με αφρολέξ και διάφορα υλικά απορροφητικά και μαλακά που κάνουν την πτώση ανώδυνη. Αυτό φαίνεται πως είχε στο μυαλό της και η σταρ ερωτικών ταινιών Adriana Chechik, μόνο που δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως θα ήθελε και περίμενε.

Κατά την εκδήλωση του TwitchCon στο Σαν Ντιέγκο σκαρφάλωσε σε ένα ύψος, από αυτά που ανέβαιναν οι «μονομάχοι» και έπεσε θεαματικά με άλμα στον λάκκο που είναι γεμάτος σφουγγάρια. Πίστευε πως θα πέσει στα μαλακά, όπως έκανε λίγο πριν η φίλη της, ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καλά.

Adriana Chechik ( @ChechikTv ) looks seriously hurt after jumping in the foampit. Looks like #TwitchCon cheaped out on the padding and amount of foam. pic.twitter.com/BRPSs1EKVI

Αφού προσγειώθηκε, η Adriana Chechik έδειξε ότι δεν μπορούσε να κουνηθεί. Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και ρώτησε αν μπορούσε να πάει ένας γιατρός να την δει.

Οι χειρότεροι φόβοι της τελικά επιβεβαιώθηκαν.

Όπως έγραψε η ίδια έγραψε στο Twitter: «Λοιπόν, έσπασα την πλάτη μου σε δύο σημεία και κάνω επέμβαση για να βάλω μια ράβδο για υποστήριξη. Στείλτε την στήριξή σας».

Well, I broke my back in two places and am getting surgery to put a meter rod in for support today. Send your support. When it rains it pours and I am definitely feeling the rain right now.