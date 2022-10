Το Twitter αποδέχτηκε την πρόταση εξαγοράς του από τον Έλον Μασκ: «Κλείνει» το deal τις επόμενες εβδομάδες

Ο Έλον Μασκ πρότεινε ξανά να αγοράσει το Twitter στην τιμή που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο - Η μετοχή της πλατφόρμας εκτοξεύτηκε, διακόπηκε η διαπραγμάτευσή της στη Wall Street.

Το Twitter αποδέχθηκε την πρόταση του Έλον Μασκ να αγοράσει την εταιρεία για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, με μια συμφωνία να αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων εβδομάδων, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

#BREAKING Twitter trading suspended on possible new Elon Musk deal pic.twitter.com/gsN1AeuB9F