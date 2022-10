Η εντυπωσιακή στιγμή της κατάρρευσης παγετώνα στην Παταγονία (vid)

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο.

Η στιγμή της κατάρρευσης τεράστιου κομματιού του παγετώνα Περίτο Μορένο στην Παταγονία έχει καταγραφεί σε βίντεο. Η στιγμή της κατάρρευσης είναι εντυπωσιακή.

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο ή αν ο παγετώνας καταρρέει λόγω της κλιματικής αλλαγής.

O παγετώνας βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Los Glaciares στην Παταγονία, 2.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

