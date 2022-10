Παίκτρια πόκερ κατηγορείται ότι έκλεψε με ειδική συσκευή τον αντίπαλό της: Του επέστρεψε τα χρήματα επειδή λέει ότι απειλήθηκε (vid)

Στα «μαχαίρια» βρίσκονται δύο επαγγελματίες παίκτες που αναμετρήθηκαν σε ζωντανό τουρνουά πόκερ.

Μεγάλη κόντρα άνοιξε ανάμεσα σε δύο επαγγελματίες παίκτες του πόκερ, μετά από μια αναμέτρησή του σε τουρνουά στην Καλιφόρνια. Ο βετεράνος Garrett Adelstein έχασε από την Robbi Jade Lew, ωστόσο ισχυρίζεται ότι οι αντίπαλός του χρησιμοποίησε αθέμιτα μέσα.

Σύμφωνα με τον 36χρονο παίκτη, η αντίπαλός του χρησιμοποιούσε κρυφά μια ειδική συσκευής δόνησης, με την οποία ενημερωνόταν για τα φύλλα του Garrett, αφού το κοινό που παρακολουθούσε ζωντανά την αναμέτρησή τους, μπορούσε να βλέπει τα χαρτιά της τράπουλας.

Ο Garrett και οι παρατηρητές της αναμέτρησης είδαν την Robbi να κάνει μια κίνηση χωρίς λογική, αφήνοντας τους όλους άφωνους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, βάσει των πιθανοτήτων, υπήρχαν 150 τρόποι για να χάσει η Lew και μόλις 6 για να κερδίσει. Τελικά η Lew κέρδισε το παιχνίδι χάρη σε αυτή την κίνησή της και έφυγε με το ποσό των 269.000 δολαρίων.

