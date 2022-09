Οδηγός ΙΧ πήγε να πατήσει διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα (vid)

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που πραγματοποίησαν Ιρανοί.

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, περίπου 150-200 συμμετέχοντες στην κινητοποίηση θέλησαν να εκφράσουν την οργή τους για τον θάνατο της Μασχά Αμινί και τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν.

Ωστόσο, ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει έναν οδηγό ΙΧ ο οποίος πήγε να πατήσει διαδηλωτές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ακούγονται φωνές, ενώ ένας άνδρας είναι πεσμένος κάτω με τους αστυνομικούς να τον έχουν ακινητοποιήσει.

Δεν έχει γίνει γνωστό πώς ξεκίνησε το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο ακούγονται κάποιοι να φωνάζουν «Πίσω, πίσω!» και την αστυνομία να έχει ακινητοποιήσει έναν από τους διαδηλωτές κάτω στον δρόμο.

Tension and two detainments about 100m from the Iranian Embassy in Athens, ahead of the protest. The silver car was, apparently, Greek police. pic.twitter.com/ltom6NNiuT