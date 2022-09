Η «παγίδα» του Σβαρτσενέγκερ στον Σταλόνε που έφτασε στα άκρα την κόντρα τους

Οι δύο ηθοποιοί ανταγωνίζονταν για χρόνια για τον τίτλο του κορυφαίου στις ταινίες δράσεις, κάτι που οδηγούσε αρκετές φορές σε σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Αν ρωτούσε κάποιος τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση σήμερα, πιθανότατα θα έλεγαν ότι παραμένουν δύο καλοί φίλοι. Δεν ίσχυε όμως πάντα αυτό. Υπήρχε μια εποχή που σχεδόν μισούσαν ο ένας τον άλλο, εξαιτίας της επίμονης σύγκρισης της καριέρας τους από τα media και τους ανθρώπους του κινηματογράφου.

Παράλληλα, ειδικά τη δεκαετία του 1980 έκαναν έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες παραγωγές. Κάτι που είχαν καταλάβει και οι σκηνοθέτες του Χόλιγουντ. Έτσι, κάθε φορά που ένας από τους δύο αρνούνταν έναν ρόλο, αυτοί με τη σειρά τους τον πρότειναν στον άλλον.

Μάλιστα, υπήρχαν και περιπτώσεις που ο ένας προσπαθούσε να «μειώσει» τον άλλο, παρακινώντας τον να πάρει κάποιο άθλιο ρόλο. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα καλός ο Σβαρτσενέγκερ, όπως είχε παραδεχτεί ο Σταλόνε σε συνέντευξή του στον Τζίμι Φάλον.

«Όταν ο Σβαρτσενέγκερ είχε λάβει το σενάριο της ταινίας Stop! Or My Mom Will Shoot το 1992, το απέρριψε γιατί το βρήκε χάλια. Έτσι οι παραγωγοί ήρθαν να μιλήσουν μαζί μου. Τότε ήταν που με πήρε ο ίδιος τηλέφωνο και μου είπε για το πόσο αξίζει να πάρω μέρος σε αυτή την ταινία».

Τελικά ο Σταλόνε πήρε τον ρόλο και η ταινία κατέληξε σε ένα μεγάλο φιάσκο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή θεωρείται μια από τις χειρότερες (αν όχι η χειρότερη) στην καριέρα του ηθοποιού. Κάπως έτσι η μεταξύ τους κόντρα έφτασε στα άκρα, αλλά με τον καιρό - όπως είναι λογικό - άρχισε να ξεθυμαίνει.

Πάντως αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που ο Σταλόνε έπεσε στην παγίδα του Σβαρτσενέγκερ. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο «Rocky», αυτό συνέβαινε συχνά στο παρελθόν, ενώ κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με το σενάριο της ταινίας Rhinestone το 1984.