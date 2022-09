Παρουσιάστρια ειδήσεων έπαθε εγκεφαλικό live στο δελτίο (vid)

H Τζούλι Τσιν προσπαθούσε να διαβάσει όσα έπρεπε να πει για το επόμενο θέμα, αλλά δεν μπορούσε.

Εγκεφαλικό, στο αρχικό του στάδιο όμως, υπέστη μία παρουσιάστρια ειδήσεων στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Οκλαχόμα.

Το περιστατικό έγινε πριν από λίγες, όταν η Τζούλι Τσιν ετοιμαζόταν να δώσει... πάσα για το ρεπορτάζ σχετικά με την ακύρωση της εκτόξευσης του Artemis-1 από τη NASA.

Τότε λοιπόν, ενώ προσπαθούσε να διαβάσει το κείμενο από την οθόνη απέναντί της, δυσκολευόταν, καθώς έχανε τα λόγια της και κολλούσε.

«Συγγνώμη, κάτι δεν πάει καλά με εμένα σήμερα το πρωί και σας ζητώ συγγνώμη», είπε αρχικά, αντιλαμβανόμενη οτι δεν μπορεί να συνεχίσει.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί εγκεφαλικό, σε πολύ αρχικό στάδιο όμως. Κάτι που σημαίνει οτι το πρόλαβαν γρήγορα...

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf