Εξοργιστικό video: Αστυνομικοί στις ΗΠΑ δέρνουν αλύπητα πεσμένο άνδρα (vid)

Νέος σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ με το video αστυνομικής βίας στο Αρκάνσας.

Οργή προκαλεί το video που διέρρευσε στις ΗΠΑ και καταγράφει ένα νέο περιστατικό αστυνομικής βίας, με θύμα έναν άνδρα στο Αρκάνσας.

Στις εικόνες που έχουν αναρτηθεί στα social media, διακρίνονται δύο αστυνομικοί να χτυπούν αλύπητα έναν άνδρα που είναι στο έδαφος και άλλον έναν να τον κρατάει.

Σύμφωνα με το ABC News, o Σερίφης της κομητείας Κρόφορντ Τζίμι Νταμάντε εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Κυριακής ενημερώνοντας τους πολίτες ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και ότι οι δυο αστυνομικοί από το τμήμα του που εμπλέκονται έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ, όλα ξεκίνησαν από μία καταγγελία πως έναν άνδρας απειλούσε υπάλληλο στο Μάλμπερι το πρωί της Κυριακής. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να ελέγξουν τον ύποπτο, αυτός έσπρωξε τον έναν και έριξε μπουνιά στον άλλον.



#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews



**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf