Στην Αργεντινή κήδεψαν τον… κατώτατο μισθό (vid)

Ένας διαδηλωτής κρατούσε το «ιατρικό ιστορικό» του κατώτατου μισθού στην Αργεντινή, ένα διάγραμμα στο οποίο αποτυπωνόταν πώς ο πληθωρισμός τον «οδήγησε στον θάνατο».

Μαυροντυμένες γυναίκες, λουλούδια και στέφανα πίσω από ένα φέρετρο… Η νεκρώσιμη πομπή στο Μπουένος Άιρες ήταν για τον κατώτατο μισθό στην Αργεντινή, τον οποίο μέλη εργατικών συνδικάτων «κήδεψαν» αφού εξανεμίζεται λόγω του πληθωρισμού, που αναμένεται να ανέλθει στο 90% μέχρι το τέλος του έτους.

«Η κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι απελπιστική. Πριν από τα μέσα του μήνα ο μισθός τελειώνει, δεν επαρκεί», λέει στο πρακτορείο Reuters η Μελίσα Γκαργκαρέγιο, εκπρόσωπος του Μετώπου Οργανώσεων στον Αγώνα (FOL), εκ των διοργανωτών της διαμαρτυρίας.

«Ο μισθός πέθανε» έγραφε ένα πανό στη συμβολική πορεία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Αργεντινής και κατέληξε μπροστά στο προεδρικό μέγαρο. Σε ένα στεφάνι είχε σχηματιστεί με λουλούδια το μήνυμα «Αναπαύσου εν ειρήνη κατώτατε μισθέ».

🇦🇷 Thousands of workers gather with great pain, Social organizations held a wake for the "minimum wage" in Plaza de Mayo pic.twitter.com/IM5fb2X4i8