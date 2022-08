Τραγωδία στην Τουρκία με 15 νεκρούς και 22 τραυματίες σε τροχαίο (vid)

Τρεις πυροσβέστες, δύο διασώστες και δύο δημοσιογράφοι είναι μεταξύ των 15 νεκρών, διευκρίνισε ο κυβερνήτης της Γκαζιαντέπ.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν στη νοτιοανατολική Τουρκία σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα ασθενοφόρο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιαντέπ.

«Συνολικά 15 πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα πούλμαν, μια ομάδα διάσωσης και ένα ασθενοφόρο στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ Γκαζιαντέπ και Νιζίπ», ανακοίνωσε με μήνυμά του στο Twitter ο κυβερνήτης Νταβούτ Γκιουλ.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα όχημα στο οποίο επέβαινε μια ομάδα δημοσιογράφων -- οι οποίοι είχαν μεταβεί στον τόπο ενός ατυχήματος -- χτυπήθηκαν μετωπικά από επιβατικό λεωφορείο που κινείτο στον ίδιο αυτοκινητόδρομο.

#Turkey , during the rescue of some people due to a road accident in #Gaziantep , a bus lost control and hit the rescuers. There would be 15 dead and 22 injured. pic.twitter.com/8hAP5Xf159