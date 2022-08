Σαουδάραβας διπλωμάτης καταρρέει την ώρα που μιλούσε σε διάσκεψη στο Κάιρο (vid)

Ο άτυχος άντρας δεν τα κατάφερε και τελικά απεβίωσε.

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες και απεικονίζει έναν διπλωμάτη από τη Σαουδική Αραβία να καταρρέει ξαφνικά, την ώρα που στεκόταν στο βήμα και μιλούσε στη διάσκεψη Αραβίας – Αφρικής στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, πρόκειται για τον Σαουδάραβα διπλωμάτη και επιχειρηματία Mohammad Fahad al-Qahtani. Ο άτυχος άντρας δεν τα κατάφερε και τελικά απεβίωσε.

#Saudi diplomat Mohammad Fahad al-Qahtani died suddenly while speaking at the Arab-African conference in #Egypt. pic.twitter.com/Qk3VL1JD0F