Φήμη πως ετοιμάζεται νέο Iron-Man videogame από την ΕΑ

Οι πληροφορίες άρχισαν να εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες ολοένα και πιο έντονα.

Διάφορες πηγές στο διαδίκτυο άρχισαν να πλημμυρίζουν τα forum και το Twitter με πληροφορίες πως η EA ετοιμάζει ένα νέο videogame βασισμένο στον Iron-Man.

Πριν από μερικούς μήνες, ο δημοσιογράφος Jeff Grubb ανέφερε πως η ΕΑ ετοίμαζε ένα παιχνίδι βασισμένο στον Black Panther και ο ίδιος επιβεβαίωσε πως έχει μια παρόμοια πληροφορία για τον έτερο υπερ-ήρωα.

Σύμφωνα με τα όσα σημείωσε, θα ανήκει στην κατηγορία των single-player και πλέον αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις που ίσως έρθουν και μετά το καλοκαίρι, μιας και η EA δεν έχει επιβεβαιώσει αποκαλύψεις για την επερχόμενη έκθεση της Γερμανίας, την Gamescom.

I've heard a few rumors that it's Iron Man but I never had anything concrete to fully report on.



Put this heavily under the "rumor" category for now and if I hear/see more information that's concrete I'll report on it properly. Just thought it was worth mentioning. https://t.co/MF3ddG04yR