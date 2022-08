Ο Γιούρι Γκέλερ προειδοποιεί τον Πούτιν: «Θα χρησιμοποιήσω τη δύναμη του μυαλού μου για να σταματήσω τον πυρηνικό πόλεμο» (vid)

Σαφές μήνυμα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε ο Γιούρι Γκέλερ.

Ο Γιούρι Γκέλερ δηλώνει αποφασισμένος να παρέμβει προκειμένου να βοηθήσει την ανθρωπότητα να αποφύγει έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποιώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Βρετανο-Ισραληνινός πνευματιστής και ταχυδακτυλουργός, ο οποίος έγινε γνωστός για τα κουτάλια που λυγίζει με το μυαλό του, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα βίντεο με τον ίδιο να καλεί τον Πούτιν να μιλήσουν για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου.

«Έχω μια προειδοποίηση για σένα Πούτιν», ήταν το μήνυμα που έστειλε στον Ρώσο πρόεδρο και ενώ στο βίντεο φαίνεται στο βάθος ο ηγέτης του Κρεμλίνου με ένα σύννεφο πυρηνικής έκρηξης.

Νωρίτερα ο Γκέλερ είχε δημοσιεύσει μια επιστολή στον Πούτιν που έγραφε: «Θα χρησιμοποιήσω το τελευταίο μόριο της δύναμης του μυαλού μου για να σε αποτρέψω να εξαπολύσεις πυρηνική επίθεση».

Ο γνωστός πνευματιστής θέλει επίσης, να ενθαρρύνει τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πάρουν πέντε δευτερόλεπτα από την ημέρα τους για να οραματιστούν ένα ακτινοβόλο, ενεργητικό πεδίο δύναμης, σαν μια εκθαμβωτική, χρυσή ασπίδα στον ουρανό.

Ο Γκέλερ ισχυρίστηκε ότι αυτό θα εκτρέψει τις πυρηνικές κεφαλές που αναπτύσσονται από το Κρεμλίνο και θα τις στρέψει πίσω για να καταστρέψουν τη Ρωσία. «Αν καταφύγετε στη χρήση πυρηνικών όπλων, τα σχέδιά σας και οι πύραυλοί σας θα σας γυρίσουν μπούμερανγκ! Θα χρησιμοποιήσω κάθε τελευταίο μόριο της δύναμης του μυαλού μου για να σας αποτρέψω από την πυρηνική επίθεση! Καλώ όλους τους υπέροχους, φιλειρηνικούς ανθρώπους του κόσμου να ενωθούν μαζί μου», είπε στην ανοιχτή επιστολή.

Read my warning which I sent to the Kremlin #Putin #Kremlin #Scotland pic.twitter.com/bT3vDEGb9p