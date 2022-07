Θετικός ξανά στον κορονοϊό ο Μπάιντεν: Σε καραντίνα για δεύτερη φόρα μέσα σε δέκα ημέρες

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είχε βγει αρνητικός μόλις πριν από τρεις ημέρες και ενώ είχε ξεπεράσει τα συμπτώματα από τη νόσησή του.

O Τζο Μπάιντεν είναι ξανά θετικός στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε θετικός για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες.

«Αφού βγήκε αρνητικός το βράδυ της Τρίτης, το πρωί της Τετάρτης, το πρωί της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε θετικός ξανά το αργά το πρωί του Σαββάτου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο γιατρός του Κέβιν Ο’ Κόνορ.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN