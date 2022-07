Απίστευτο σκηνικό σε κηδεία στρατιώτη: Ρώσος παπάς χτύπησε με σταυρό Ουκρανό ιερέα για σχόλια κατά του Πούτιν (vid)

Ο Ρώσος ιερέας εκνευρίστηκε με όσα έλεγε ο Ουκρανός και του επιτέθηκε τραυματίζοντάς τον ελαφρά. σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε κηδεία Ουκρανού στρατιώτη στη χώρα του, όταν ένας Ρώσος παπάς την διέκοψε, χτυπώντας με έναν σταυρό έναν άλλο ιερέα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επειδή σχολίασε αρνητικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η κηδεία του στρατιώτη Ολεξάντρ Ζινίιφ τελέστηκε στις 22 Ιουλίου και σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ο Ρώσος παπάς Μιχαήλο Βασιλιούκ να τρέχει προς το βήμα, όπου μιλούσε ο Ουκρανός ιερέας Ανατόλι Ντούντκο.

Ο Ουκρανός ιερέας αναφερόταν στον Βλαντιμίρ Πούτιν και συγκεκριμένα φέρεται να υποστήριξε πως μεταξύ άλλων ο Πούτιν εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία για να προστατεύσει πιστούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)



A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY