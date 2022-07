Του κόλλησε όπλο στο κεφάλι και του έκλεψε το ρολόι, αλλά μετά από λίγο του το επέστρεψε (vid)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το απίθανο περιστατικό που έγινε σε καφέ της Τριέστης, όπου ένας τύπος επέστεψε το ρολόι που είχε κλέψει λίγο νωρίτερα.

Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια ενός τύπου στην Ιταλία να κλέψει το ρολόι, ενός Ελβετού τουρίστα. Ή μάλλον για να θέσουμε τα πράγματα όπως έχουν, άδοξο τέλος είχε η προσπάθειά του να αποκομίσει μεγάλο οικονομικό κέρδος από το ρολόι που φορούσε ο Ελβετός τουρίστας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε Piazza Unità d'Italia της Τριέστης και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που «κοιτούσε» στα τραπέζια που ήταν εξωτερικά ενός μαγαζιού.

Σε κάποια στιγμή λοιπόν ένας τύπος προχωράει ανάμεσα από τους πελάτες, σταματάει σε ένα τραπέζι και κολλάει το όπλο που είχε στο κεφάλι ενός άνδρα από την Ελβετία, ζητώντας να του δώσει το ρολόι που είχε στο χέρι του.

Εκείνος υπακούει και ο δράστης αποχώρησε χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς. Λίγο αργότερα όμως επέστρεψε στο σημείο και έδωσε πίσω το ρολόι που είχε κλέψει.

Βλέπετε νόμιζε πως ήταν Richard Mille που μπορεί να αξίζει από 20.000 ευρώ, μέχρι πολλά περισσότερα. Διαπίστωσε πως ήταν απομίμηση και έτσι αποφάσισε να μην διακινδυνεύσει τσάμπα...

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39