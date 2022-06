«Squid Game»: Κυκλοφόρησε το πρώτο βίντεο για την δεύτερη σεζόν (vid)

Τι αναφέρει ο σκηνοθέτης στην «επιστολή» του. Η δεύτερη σεζόν, πρόκειται να ακολουθήσει την ιστορία του Gi-hun, του νικητή του «Squid Game» στον πρώτο κύκλο.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, το «Squid Game» θα επέστρεφε με δεύτερη σεζόν, κάτι που επιβεβαιώθηκε από το Netflix, με ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, έδωσε στην δημοσιότητα το πρώτο βίντεο για την δεύτερη σεζόν, όπου ακούγεται η... γνωστή τρομακτική μουσική.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39

Μάλιστα «συνοδεύεται» από μια επιστολή του Dong-hyuk, η οποία γράφει:

«Χρειάστηκαν 12 χρόνια για να "ζωντανέψει" η πρώτη σεζόν του Squid Game πέρυσι, αλλά χρειάστηκαν 12 μέρες για να γίνει η πιο δημοφιλής σειρά.

Ως συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός του Squid Game, θέλω να απευθυνθώ στους φαν σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που βλέπετε και αγαπάτε τη σειρά μας.

Και τώρα, ο Gi-hun επιστρέφει.

Ο Front Man επιστρέφει.

Η δεύτερη σεζόν έρχεται.

Ο άνδρας με το κοστούμι με το ddakji ίσως επιστρέψει.

Επίσης, θα γνωρίσετε το αγόρι της Young-Hee, Cheol-su.

Ελάτε μαζί μας για άλλη μια φορά, για έναν ολοκαίνουργιο γύρο».

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM