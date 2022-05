Σουηδία και η Φινλανδία κατέθεσαν επισήμως αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

«Ιστορική στιγμή που πρέπει να αδράξουμε» οι αιτήσεις προσχώρησης Φινλανδίας και Σουηδίας σύμφωνα με τον Γενς Στόλτενμπεργκ)

Η Φινλανδία και η Σουηδία κατέθεσαν σήμερα επισήμως αίτημα για την προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ, ξεκινώντας τη διαδικασία για την ένταξή τους στη Συμμαχία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή σε μια κρίσιμη περίοδο για την ασφάλειά μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ο οποίος δέχθηκε τα αιτήματα που του παρουσίασαν οι πρεσβευτές της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

«Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα» τη διαδικασία, πρόσθεσε.

dir="ltr" lang="en">A historic day!

/>

/> Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for href="https://twitter.com/NATO?ref_src=twsrc%5Etfw">@NATO membership to SG href="https://twitter.com/jensstoltenberg?ref_src=twsrc%5Etfw">@jensstoltenberg href="https://twitter.com/hashtag/SwedenNATO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SwedenNATO href="https://t.co/ZbdfJW3xtu">pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu