Πόνταρε $1,5 εκατ. σε ιπποδρομία και πήγε... κουβά, ενώ πέρυσι είχε χάσει $2,4 εκατομμύρια (vid)

O 71χρονος Jim McIngvale δεν πτοήθηκε από την περσινή αποτυχία, γύρισε δριμύτερος, αλλά και πάλι πήγε... κουβά σε μξία

Συνολικά 3,9 εκατομμύρια δολάρια σε ένα χρόνο, έχει χάσει ένας 71χρονος στις ΗΠΑ, παίζοντας ιπποδρομίες. Ο λόγος για τον Jim McIngvale, ο οποίος παρά την περσινή του απώλεια, γύρισε φέτος, ευελπιστώντας πως θα αλλάξει η τύχη του, όμως δεν δικαιώθηκε.

Ο «Mattress Mack» όπως είναι το προσωνύμιό του, είχε κερδίσει αρκετή δημοσιότητα πέρυσι, όταν στο Kentucky Derby είχε ποντάρει συνολικά 2,4 εκατομμύρια σε ένα άλογο, το οποίο όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα που έτρεχε.

Και ενώ θα περίμενε κανείς πως μετά από τέτοια απώλεια θα εγκατέλειπε το συγκεκριμένο... σπορ, εκείνος δεν το έβαλε κάτω και επέστρεψε φέτος. Η επιλογή του ήταν το άλογο με το όνομα Epicenter, θεωρώντας πως ο αναβάτης του, ο Steve Asmussen θα τον βοηθούσε να κερδίσει.

Mattress Mack holding $500K next to a $50 minimum bet sign ☠️ pic.twitter.com/sAmQYnzyIo

«Είναι το φαβορί για το Kentucky Derby. Μου αρέσει το Epicenter, είναι καταπληκτικό άλογο», είχε πει στο Bleacher Report, συμπληρώνοντας: «Μου αρέσει επίσης και ο Steve Asmussen γιατί είναι Τεξανός και η οικογένειά του έχει δυνατές ρίζες με τους ιππικούς αγώνες, με τους οποίους έχουν ασχοληθεί γενιές και γενιές τους. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και νομίζω ο Steve θα κερδίσει το Kentucky Derby».

Mattress Mack put $1.5 MILLION on Epicenter to win the Kentucky Derby…



Epicenter finished in second. pic.twitter.com/sGBusFM4YC