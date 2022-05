Επιβλητική παρέλαση 11.000 στρατιωτών υπό το βλέμμα του Πούτιν: «Η Δύση μας απειλεί με εισβολή» (vid)

Εντυπωσιακή όπως αναμενόταν η παρέλαση στην Μόσχα με 11.000 στρατιώτες και αντινατοϊκή ρητορική από τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Όλος ο κόσμος είχε στραμμένο το βλέμμα του σήμερα στην Ρωσία και συγκεκριμένα στην Μόσχα για την ετήσια παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης», εκεί που αναμενόταν με ενδιαφέρον το μήνυμα του Βλάντιμιρ Πούτιν. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που το Reuters είχε προαναγγείλει με ρεπορτάζ του πως «θα ανακοίνωνε την συντέλια του κόσμου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, σήμερα πραγματοποιήθηκαν παρελάσεις σε 28 ρωσικές πόλεις στις οποίες θα συμμετείχαν 65.000 άτομα, 2.400 στοιχεία στρατιωτικού εξοπλισμού και περισσότερα από 400 αεροσκάφη, ενώ μόνο στην Μόσχα όπου έδωσε το παρών ο Ρώσος πρόεδρος παρέλασαν 11.000 στρατιώτες, ανάμεσά τους και αλεξιπτωτιστές που πήραν μέρος στην εισβολή στην Ουκρανία, 131 προηγμένα όπλα κάθε είδους, 77 αεροπλάνα και ελικόπτερα, με 8 από τα μαχητικά αεροσκάφη να σχηματίζουν το γράμμα «Z».

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, απευθυνόμενος προς τον λαό της χώρας, χρησιμοποιήσει αντινατοϊκή ρητορική βάλοντας ενάντια στην Δύση που απειλεί την Ρωσία.

«Η Δύση προετοιμαζόταν για εισβολή στα εδάφη μας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Το ΝΑΤΟ προκαλούσε απειλές στα σύνορά μας. Η Δύση δεν ήθελε να ακούσει τη Ρωσία, είχαν άλλα σχέδια», προσθέτοντας πως η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία ήταν ένα απαραίτητο και χρονικά κατάλληλο μέτρο, η μοναδική σωστή απόφαση.

