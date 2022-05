Τα νέα περιπολικά και οι μηχανές που πήρε η Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά

Παρουσιάστηκαν χθες τα νέα οχήματα που θα ενισχύσουν τον στόλο της αστυνομίας στον Πειραιά.

Με συνολικά 6 οχήματα θα ενισχύεται ο στόλος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.

Αυτά παρουσιάστηκαν χθες στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και στην ανοικτή ημερίδα ενημέρωσης, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας στη δράση «A Holistic Urban Security Governance Framework for Monitoring, Assessing and Forecasting the Efficiency, Sustainability and Resilience of Piraeus (Be Secure Feel Secure)».

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, Ταξίαρχος Πρωτοσίλαος Κωστάζος, εκπρόσωποι υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και Αξιωματικοί και αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.

Πρόκειται για 4 περιπολικά οχήματα Citroen C4, που φέρουν όλες τις απαραίτητες αλλαγές για το νέο τους ρόλο, καθώς επίσης και για 2 μοτοσικλέτες Suzuki V-Strom 650.