Μυθική φώκια: Από την θάλασσα, βουτάει στην πισίνα και σηκώνει έναν τουρίστα για να αράξει στην ξαπλώστρα (vid)

Η φώκια μάλλον είχε όρεξη για χαλάρωση και ο τουρίστας της... χάλαγε το σκηνικό που είχε στήσει στο μυαλό της.

Viral έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ένα video με πρωταγωνίστρια μία φώκια που κάνει τη μία έκπληξη μετά την άλλη, προσφέροντας ένα μυθικό θέαμα.

Η συγκεκριμένη λοιπόν διακρίνεται να βγαίνει από την θάλασσα και να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια που την ενώνουν με την καφετέρια και την πισίνα του ξενοδοχείου.

Επιλέγει την πισίνα και κάνει ένα μακροβούτι, το οποίο όταν το τελειώνει αποφασίζει να βγει έξω.

Κατευθύνεται προς μία συγκεκριμένη ξαπλώστρα που έχει βάλει στο... μάτι, όπου ουσιαστικά σηκώνει τον άνδρα που καθόταν εκεί, για να αράξει αυτό.

Δείτε το video...

Definitely wait for it. pic.twitter.com/vRP4FyOxc8