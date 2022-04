422 εκ. χρήστες έφτασε το Spotify

Η μουσική πλατφόρμα παρουσιάζει ενδιαφέροντα στατιστικά.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των νεότερων οικονομικών αποτελεσμάτων της, η εταιρεία που «τρέχει» το Spotify ανακοίνωσε άνοδο σε όλα τα επίπεδα για την μουσική πλατφόρμα, ξεπερνώντας και τις εκτιμήσεις των αναλυτών της αγοράς.

Παρά το γεγονός του πολέμου και της ανόδου των τιμών (που σημαίνει και περιορισμό εξόδων για πολλούς ανθρώπους), το Spotify κατάφερε να ανεβάσει αριθμό συνδρομητών, χρηστών και εσόδων από τις διάφορες διαφημίσεις που σερβίρει.

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως στα τέλη του Μαρτίου η βάση των χρηστών του Spotify έφτασε τα 422 εκατομμύρια, με τα 182 από αυτούς να είναι και συνδρομητές με κάποιο πακέτο.

Τα έσοδα από τις διαφημίσεις έκλεισαν στο τρίμηνο πάνω από τα 2,66 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, ανακοινώθηκε πως και ο αριθμός των podcasts έχει αυξηθεί δραματικά, με το Spotify να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή πάνω από 4 εκ. εκπομπές σε μορφή ήχου.

