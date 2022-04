Ο πιο κολλημένος με το Football Manager: Έπαιξε 416 συνεχόμενες σεζόν και έκανε ρεκόρ Guinness (vid)

Ο Pawel Sicinski έκανε ρεκόρ Guinness στο Football Manager παίζοντας συνολικά 416 σεζόν σε 134 ημέρες.

Νέο κάτοχο έχει το ρεκόρ Guinness σχετικά με το μεγαλύτερο σε διάρκεια παιχνίδι του Football Manager.

Αυτό λοιπόν όπως ανακοινώθηκε και επίσημα ανήκει στον Pawel Sicinski, ο οποίος κατάφερε να παίξει συνολικά 416 σεζόν σε 134 ημέρες.

New record: Longest single game of @FootballManager - 416 years and 134 days.



Pawel played on Football Manager 2018 and managed teams from the 4th January 2018 up until the 18th May 2434 and only took 260 days off!



