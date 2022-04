Καθυστερεί κι άλλο η κυκλοφορία του The Witcher 3 σε PS5 και Xbox Series X/S

Ακόμη πιο πίσω το πλάνο της CD Projekt RED για διάθεση του τίτλου στη νέα γενιά.

Η CD Projekt RED έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό την πρόθεσή της να φέρει το The Witcher 3: Wild Hunt στις κονσόλες νέας γενιάς PS5 και Xbox Series X/S, αλλά το πλάνο φαίνεται πως πάει ακόμη πιο πίσω.

Την ανάπτυξη των νέων εκδόσεων έχει αναλάβει η Saber Interactive που χειρίστηκε και τη σχετική μεταφορά του τίτλου για το Nintendo Switch και στο αρχικό πλάνο ήταν η κυκλοφορία μέσα στο 2021.

Με ανακοίνωση τον περσινό Οκτώβριο, η CD Projekt RED την μετέθεσε για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως θα ήθελαν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές και έχουμε νέα καθυστέρηση, χωρίς να υπάρχει σαφή ένδειξη του πότε θα έχουμε κάποια εξέλιξη.

We'll update you as soon as we can. Thank you for your understanding. 2/2