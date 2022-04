To TikTok δοκιμάζει το πλήκτρο “dislike” για τα σχόλια

Με στόχο να περιορίσει την τοξικότητα στην πλατφόρμα.

Το TikTok πειραματίζεται με ένα νέο μηχανισμό που θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν dislike σε σχόλια ή/και videos που θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα.

Μέσω ενός σχετικού post στο επίσημο blog του TikTok, η ιδιοκτήτρια εταιρεία τονίζει πως οι χρήστες μπορούν να μαρκάρουν ένα σχόλιο αν το θεωρούν απρεπές ή άσχετο, χωρίς αυτή τους η πράξη να γίνεται αντιληπτή από τους υπολοίπους.

Σε πρώτη φάση, κάποιοι χρήστες είδαν να εφαρμόζεται ένα τέτοιο σκεπτικό στην πλατφόρμα, με πολλές και διαφορετικές μορφές.

Tiktok dislike comment button just make it looks messy I think pic.twitter.com/bBNEk6QsXY