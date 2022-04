Απατεώνες στην Ινδία έκλεψαν μία μεταλλική γέφυρα που ζυγίζει 500 τόνους

Μοιάζει απίθανό αλλά μέλη συμμορίας κατάφεραν να κλέψουν μια γέφυρα 500 τόνων.

Ένα παράξενο περιστατικό κλοπής συνέβη στην Ινδία καθώς άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν μια γέφυρα που ζύγιζε 500 τόνους. Όπως φαίνεται τα μέλη της συμμορίας χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να διαλύσουν την γέφυρα προτού την αρπάξουν.

Σύμφωνα με τις έρευνες και τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, για να πραγματοποιήσου την κλοπή τα μέλη της συμμορίας εμφανίστηκαν ως κυβερνητικά στελέχη του τμήματος άρδευσης. Η γέφυρα βρισκόταν στην περιοχή Ρόχτας στο Μπιχάρ, περίπου 150 χιλιόμετρα από την ανατολική πόλη Πάτνα της Ινδίας.

Bihar |60-feet long-abandoned steel bridge stolen by thieves in Rohtas district



Villagers informed some people pretending as mechanical dept officials uprooted bridge using machines like JCB & gas-cutters. We've filed the FIR:Arshad Kamal Shamshi, Junior Engineer,Irrigation dept pic.twitter.com/o4ZWVDkWie