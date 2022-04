The Ultimatum: Το νέο dating ριάλιτι του Netflix είναι ό,τι πιο trash έχεις δει

Έξι ζευγάρια λίγο πριν παντρευτούν αποφασίζουν να περάσουν μερικές εβδομάδες με κάποιον άλλο, έτσι ώστε να καταλάβουν αν όντως είναι ερωτευμένοι ή όχι.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είδαμε το Netflix να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στα dating ριάλιτι. Προγράμματα δηλαδή στα οποία δήλωναν συμμετοχή διάφοροι νέοι, με σκοπό να συναντήσουν τον έρωτα της ζωής τους. Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες της πλατφόρμας ήταν σίγουρα το Love is Bilnd, το The Circle, αλλά και το Too Hot To Handle.

Το επίπεδο αυτών των προγραμμάτων ήταν χαμηλό, ωστόσο για πολλούς αποτέλεσαν μια ένοχη απόλαυση. Ήταν τόσο trash, που πραγματικά σε ανάγκαζαν να πατήσεις το play του πρώτου επεισοδίου ή έστω να δεις το trailer, για να πάρεις μια γεύση από το τι ακριβώς γίνεται. Στην περίπτωση τώρα του The Ultimatum, του νέου dating ριάλιτι του Netflix, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 6 Απριλίου, οι δημιουργοί του ξεπέρασαν κάθε όριο.

Μιλάμε σίγουρα για το πιο ακραίο dating ριάλιτι, που έχουμε δει μέχρι τώρα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Κι αυτό γιατί σε αντίθεση τα υπόλοιπα σόου, εδώ δηλώνουν συμμετοχή ζευγάρια στα οποία ο ένας από τους δύο θέλει να παντρευτούν και ο άλλος ακόμη το σκέφτεται. Έτσι δίνει στον άλλο ένα «τελεσίγραφο»: με παντρεύεσαι ή χωρίζουμε.

Μέσα στις οκτώ εβδομάδες που διαρκεί το ριάλιτι, τα έξι ζευγάρια που συμμετέχουν, θα μπορούν να δοκιμάσουν να κάνουν σχέση με κάποιον άλλο διαγωνιζόμενο, για να μπορέσουν στο φινάλε να αποφασίσουν αν όντως θέλουν να παντρευτούν τον άνθρωπο με τον οποίο δήλωσαν συμμετοχή ή όχι.

Τα πρώτα οκτώ επεισόδια του ριάλιτι θα ανέβουν στο Netflix στις 6 Aπριλίου, ενώ τα δύο τελευταία, στα οποία θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις των ζευγαριών θα έρθουν μία εβδομάδα αργότερα, στις 13 Απριλίου.