Τρομακτικές αναφορές: 300 νεκροί στο βομβαρδισμένο θέατρο της Μαριούπολης

Ουκρανοί επικαλούνται μαρτυρίες για 300 νεκρούς στο βομβαρδισμένο θέατρο της Μαριούπολης.

Ανατριχιαστικές είναι οι αναφορές που έρχονται από την Μαριούπολη και συγκεκριμένα από το θέατρο που είχε βομβαρδιστεί πριν από μερικές ημέρες.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές που επικαλούνται μαρτυρίες από την περιοχή, εκεί βρήκαν τραγικό θάνατο περίπου 300 άτομα που ήταν άμαχοι.

Authorities in #Mariupol report that the bombing of the Drama Theater by a #Russian plane killed about 300 people. pic.twitter.com/5k2myuVFa4

Θυμίζουμε πάντως πως οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αρνηθεί πως είχαν βομβαρδίσει το συγκεκριμένο σημείο.

😭300 people have died as a result of Russia targeting and bombing a #Mariupol Drama Theater, which was a shelter for civilians, reports the Mariupol City Council referring to witness accounts.#SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/Wq2Y7kp7eW