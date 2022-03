Ο Πούτιν ακολουθεί μόνο 22 άτομα στο Twitter: Οι αναμενόμενοι, οι εκπλήξεις και η εξήγηση

Τον Βλάντιμιρ Πούτιν ακολουθούν 1,2 εκατ. λογαριασμοί, αλλά εκείνος ακολουθεί μόλις 22.

Το πόσο απρόβλεπτος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, κοιτάζοντας και τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

ΟΚ, μπορεί να μην τον χειρίζεται εκείνος αποκλειστικά, αλλά δεδομένα θα έχει εικόνα για το τι γίνεται με το συγκεκριμένο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, καθώς είναι πολύ επεμβατικός στις αποφάσεις του.

Αν και τον λογαριασμό της Προεδρίας της Ρωσίας τον ακολουθούν 1,2 άτομα, εκείνος έχει κάνει follow back μόλις σε 22. Κάτι που δεν είναι και τόσο παράξενο, όταν μιλάμε για τόσο διάσημος ανθρώπους.

Το παράξενο είναι το προφίλ των... εκλεκτών. Και αν ο λογαριασμός του Κρεμλίνου, του Κυβερνητικού Οργανισμού, αλλά και του Ντμίτρι Μεντφέντεφ είναι κάτι αναμενόμενο, το ίδιο δεν ισχύει για κάποιους άλλους.

Π.Χ ακολουθεί τον Έλον Μασκ, ο οποίος τον έχει προκαλέσει σε μάχη με έπαθλο την Ουκρανία, τον Άρλοντ Σβαρτζνέιγκερ που είναι ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον Μπόρις Τζόνσον που πρωτοστάτησε στις κυρώσεις εναντίον των Ρώσων, αλλά και τον Μπαράκ Ομπάμα.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV