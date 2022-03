Τέλος το Instragram στη Ρωσία: Κλαίνε οι influencers (vid)

Στην Ουκρανία ο πόλεμος μαίνεται και χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αλλά στη Ρωσία οι influencers πλαντάζουν στο κλάμα επειδή δε θα μπορούν να μπουν στο instagram.

To Instagram, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον αμερικανικό κολοσσό Meta, δεν είναι πλέον προσβάσιμο στην Ρωσία, καθώς το Κρεμλίνο το κατηγορεί για υποκίνηση βίας κατά των Ρώσων για την επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Από σήμερα (14/3) το πρωί η εφαρμογή Refresh δεν λειτουργεί στο Instagram, το οποίο δεν είναι πλέον προσβάσιμο χωρίς VPN.

Το Instagram βρίσκεται πλέον στην λίστα των ιστότοπων «περιορισμένης πρόσβασης», η οποία δημοσιεύθηκε από το ρωσικό όργανο ελέγχου και λογοκρισίας των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης Roskomnadzor. Στην λίστα περιλαμβάνονται τα δίκτυα Facebook και Twitter και πολλά μέσα ενημέρωσης που επικρίνουν το Κρεμλίνο.

Σάλος έχει προκληθεί εδώ και λίγες μέρες με το κλάμα μιας Ρωσίδας influencer, η οποία πλάνταξε στην κυριολεξία μόλις έμαθε ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο instagram στην χώρα της.

Μάλιστα το βίντεο που ανήρτησε το δίκτυο Nexta στο twitter δείχνει την Ρωσίδα influencer να κλαίει με λυγμούς.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr