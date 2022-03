H παρουσιάστρια των BAFTA Awards ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στον Πούτιν (vid)

Η Ρέμπελ Γουίλσον έκλεψε την παράσταση στα Βρετανικά βραβεία με την χειρονομία της στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Στην σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκαν χθες τα British Academy Film Awards.

Εκεί λοιπόν, μπορεί το «The Power of the Dog » του Netflix που ήταν υποψήφιο για 8 βραβεία, να αναδείχθηκε η καλύτερη ταινία στα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία, όμως την παράσταση Ρέμπελ Γουίλσον.

Η παρουσιάστρια αποφάσισε να τοποθετηθεί στην Ρωσική εισβολή και να στείλει το δικό της μήνυμα προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Ποιος ήταν αυτός; Το σήκωμα του μεσαίου δαχτύλου της live στο Royal Albert Hall, όπου διεξήχθη η εκδήλωση: «Οι σκέψεις μας αυτή τη στιγμή είναι και στους ανθρώπους που βασανίζονται από την εισβολή στην Ουκρανία» είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Η χειρονομία πάει στον Πούτιν» ξεκαθάρισε.

