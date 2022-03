Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης απήχθη από Ρώσους στρατιώτες (vid)

Καρέ καρέ η στιγμή της απαγωγής του δημάρχου της Μελιτόπολης.

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης απήχθη σήμερα από Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι έχουν καταλάβει αυτήν την πόλη στη νότια Ουκρανία, όπως ανέφεραν πολλοί αξιωματούχοι της χώρας.

«Μια ομάδα αποτελούμενη από δέκα κατακτητές απήγαγε τον δήμαρχο της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter το Ράντα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό», πρόσθεσε.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ