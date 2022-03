Νόμιζαν οτι έπιασαν Ρώσο σαμποτέρ, αλλά ήταν Γάλλος φούρναρης που πήγε να σώσει την αγαπημένη του

Ο «Ρώσος κατάσκοπος» ήταν τελικά φούρναρης και μάλιστα ερωτευμένος, με την σύλληψη να καταλήγει σε φιάσκο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και μεταξύ άλλων, ανθρώπινες ιστορίες βλέπουν συνεχώς το «φως» της δημοσιότητας. Ωστόσο υπάρχουν κι εκείνες οι ιστορίες που είναι «διαφορετικές».

Όπως π.χ. μια που έγινε γνωστή και αφορά έναν Γάλλο φούρναρη ο οποίος συνελήφθη σαν... Ρώσος κατάσκοπος, όμως η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.

Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες μια ουκρανική περίπολος συνέλαβε έναν ξένο υπήκοο με στρατιωτικό εξοπλισμό πίσω από τη δασική γραμμή του μετώπου στη Ζαπορίζια.

Μάλιστα ήταν πεπεισμένοι πως είχαν συλλάβει έναν Ρώσο κατάσκοπο λόγω του ότι είχε στο σακίδιό του γυαλιά νυχτερινής όρασης, ιατρικές προμήθειες, μετρητά και άλλα εφόδια. Παράλληλα το διαβατήριό του είχε βίζα για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Έτσι, οι άνδρες της ουκρανικής περίπολου του έδεσαν τα χέρια και τα μάτια, ενώ κατά την διάρκεια της ανάκρισης τον ξυλοκόπησαν ώστε να τους αποκαλύψει ποιος πραγματικά ήταν.

Αφού πήραν και έψαξαν το κινητό του ανακάλυψαν πως όχι απλώς δεν ήταν κατάσκοπος, αλλά επρόκειτο για έναν ερωτευμένο Γάλλο αρτοποιό σε μια αποστολή «υψηλού κινδύνου» για να σώσει τη 25χρονη σύντροφό του, Βλαντισλάβα.

Η Ουκρανή, που είναι ασκούμενη νοσηλεύτρια, ήταν παγιδευμένη σε ένα χωριό περικυκλωμένο από τα ρωσικά στρατεύματα.

Amid the horrors of war there will always be a time for romance | ✍️ Anthony Loyd https://t.co/zWN4Y9HPLu