Σάλος με τις δηλώσεις της Kardashian: «Σήκωσε τον κ@λ@ σου και δούλεψε, κανείς δεν θέλει να εργαστεί»

Η δήλωση της Kim Kardashian στο Variety για τις γυναίκες, προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις.

Όλα τα μέλη της οικογένειας Kardshian και Jenner γνωρίζουν πως να τραβούν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς τα περισσότερα μεγάλωσαν με μία κάμερα τις περισσότερες ώρες της ημέρας μέσα στο σπίτι τους.

Με αυτό το δεδομένο λοιπόν δεν προκαλεί καμία εντύπωση ο σάλος που δημιουργήθηκε με την τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε η Kim Kardashian, στην οποία μεταξύ άλλων, φαίνεται να έχει την εντύπωση πως κανείς δεν θέλει να δουλέψει.

Σε ερώτηση λοιπόν για το ποια συμβουλή θα έδινε στις εργαζόμενες γυναίκες, η απάντηση που επέλεξε να δώσει, είναι η εξής...

“I have the best advice for women in business,” Kim Kardashian says. “Get your f--king ass up and work. It seems like nobody wants to work these days.” https://t.co/HuddEEXmoM pic.twitter.com/KJCIlaVX3S March 9, 2022

«Έχω την καλύτερη συμβουλή. Σήκωσε τον γ@μ!μ€νο κώλο σου και δούλεψε. Μου φαίνεται πως κανείς δεν θέλει να δουλέψει αυτές τις μέρες. Πρέπει να περιβάλλεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν».

Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και κράξιμο στην 41χρονη, με τους περισσότερους να επισημαίνουν το γεγονός πως γεννήθηκε σε μία οικογένεια που ήταν ήδη πλούσια και η περιουσία της δημιουργήθηκε σε μεγάλο κομμάτι από το reality που παρακολουθούσε την ζωή της.

She came up from the mean streets of Beverly Hills with very successful parents/step parents… but in a *much* smaller mansion. A TRUE GRIND. An inspiration. A photoshop icon. March 9, 2022

Υπάρχουν μάλιστα και μαρτυρίες για το πως ήταν να συνεργάζεται κανείς μαζί της.



I was an editor on the Kardashian apps in 2015 in LA, worked days nights & weekends, could only afford groceries from the 99 Cents Only Store, called out “sick” more than once bc I couldn’t put gas in my car to get to the office, & was reprimanded for freelancing on the side ❤️ https://t.co/mzvnTomjS3 — Jessica DeFino (@jessicadefino_) March 9, 2022