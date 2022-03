Νύχτα κόλασης στο Κίεβο: «Ακούγονται ισχυρές εκρήξεις», βομβαρδισμοί και μάχες σε Χάρκοβο και Μαριούπολη (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Η πολιορκία του Κιέβου εντείνεται από τους Ρώσους, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σημειώθηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν ολοένα και περισσότερο την επιθετικότητά τους, παρά το γεγονός ότι εντός ολίγων ωρών αναμένεται ο δεύτερος κύκλος διαπραγματεύσεων και η επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς στο Μπρεστ της Λευκορωσίας.

Την Τετάρτη, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως τα στρατεύματα του εχθρού απέχουν μόλις μερικά χιλιόμετρα από την πόλη.

⚡️⚡️⚡️A third and fourth explosion have now been heard near Kyiv's Druzhby Narodiv metro station.



Air raid alerts in Kyiv. Residents must go immediately to the nearest shelter.