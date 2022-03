Έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε (2/3) κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Χεραστσένκο.

⚡The blast occurred near the Ibis Hotel near the Central Railway Station in #Kyiv . There is no information about the injured or wounded at the moment - Ukrzaliznytsia spokesman Serhiy Shchur. #Ukraine pic.twitter.com/JdHKWSksnc

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μετέδωσε το Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

❗️#Russian terrorists launched an air strike on the South Railway Station in #Kyiv, where thousands of #Ukrainian women and children are being evacuated.



The shell hit near the #Ibis Hotel, the #station building withstood and suffered minor damage. pic.twitter.com/xhQUm7vyT6