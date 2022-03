Οι Anonymous «χτύπησαν» το πανάκριβο γιοτ του Πούτιν: Ονομάζεται πλέον «FCKPTN» με προορισμό την… κόλαση!

Οι Anonymous «χτύπησαν» το γιοτ του Βλάντιμιρ Πούτιν, το οποίο πλέον φαίνεται να έχει καταστραφεί στο Φιδονήσι.

Ακόμα ένα «χτύπημα» των Anonymous στη Ρωσία και δη στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Οι ξακουστοί χάκερς, αποφάσισαν να «χτυπήσουν» το πολυτελέστατο και αξίας 97 εκατομμυρίων δολαρίων γιοτ του, το οποίο ονομάζεται «Graceful».

Σύμφωνα με την «Independent», οι Anonymous, που έχουν κηρύξει κυβερνοπόλεμο στη Ρωσία, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, κατάφεραν να μπουν στο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των κινήσεων και των τοποθεσιών των πλοίων σε όλο τον κόσμο.

Όταν διείσδυσαν εκεί, άλλαξαν το όνομα του γιοτ του Πούτιν από Graceful σε «FCKPTN», είναι τα σύμφωνα από τη φράση «αντε γα…ου Πούτιν». Επίσης, άλλαξαν και τον προορισμό του πλοίου. Από «ανώνυμο» φαίνεται πλέον ότι έχει συντριβεί στο Snake Island, στο Φιδονήσι, το οποίο ρωσικό πλοίο άκουσε 13 Ουκρανούς στρατιώτες, όταν τους ζήτησαν να παραδοθούν, να απαντούν: «Άντε γα…τε». Επίσης έβαλαν τελικό προορισμό την «Κόλαση»!

The hackers -- who are affiliated with an Anonymous offshoot called @theanonleaks -- told me they did it by manipulating the maritime "Automatic Identification System," which is used to track ship locations.