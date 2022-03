Οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων (vid)

Οι ΗΠΑ αποκλείουν την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε τις εκκλήσεις να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία, εξηγώντας πως αυτό θα αποτελούσε βήμα προς το ξέσπασμα ένοπλης σύρραξης απευθείας μεταξύ των χώρας και της Ρωσίας.

«Ο πρόεδρος έχει πει με μεγάλη σαφήνεια ότι δεν έχει πρόθεση να στείλει στρατιώτες των ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο με τη Ρωσία», εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

«Και νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ είναι ότι στην ουσία αυτό θα αποτελούσε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα προϋπέθετε εφαρμογή» του μέτρου, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Τζο Μπάιντεν.

«Θα απαιτούσε να αναπτυχθεί ο στρατός των ΗΠΑ για την επιβολή της», πράγμα που θα σήμαινε «απευθείας σύγκρουση, δυνητική απευθείας σύγκρουση, και δυνητικό πόλεμο με τη Ρωσία, κάτι στο οποίο δεν σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε», πρόσθεσε η κυρία Ψάκι.

White House press sec. Jen Psaki tells @marykbruce any potential no-fly-zone would "essentially...be a step toward" a direct conflict, and "potentially a war with Russia, which is something we are not planning to be a part of."



