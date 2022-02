O Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα παρουσιάσει πρωτάθλημα σφαλιάρας (vid)

Τους αγώνες του Slap Fighting Championship που θα γίνουν στον Οχάιο, θα παρουσιάσει ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Πρωτάθλημα σφαλιάρας ή αλλιώς, όπως είναι η επίσημη ονομασία τους, Slap Fighting Championship.

Αυτούς τους αγώνες λοιπόν που θα γίνουν στο Οχάιο στις 5 Μαρτίου θα παρουσιάσει ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μαζί με τον πασίγνωστο Youtuber, Πολ Λόγκαν.

Μάλιστα, τους αγώνες τους διαφήμισε και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, γράφοντας: «Προετοιμαστείτε να δείτε μερικές από τις πιο σκληρές σφαλιάς στις 5 Μαρτίου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Terminator.

Prepare to watch some brutal slaps March 5th with me and @loganpaul live and free on Logan’s YouTube and on @fanmio.



Live stream links below:https://t.co/YEOCLRjwc4 https://t.co/VZqJ3cPO2Zhttps://t.co/b4tSiFQh3x



DON’T MISS IT!!!!@slapfighting @ArnoldSports pic.twitter.com/q0TciPetVV