Καταιγίδα Eunice: Δύο νεκροί από πτώσεις δέντρων στην Ολλανδία (vid)

Η χώρα κηρύχθηκε σε «κόκκινο» συναγερμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων στην Ολλανδία, κατά το πέρασμα της καταιγίδας Γιούνις, που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους, σύμφωνα με τις ολλανδικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Η χώρα κηρύχθηκε σε «κόκκινο» συναγερμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την καταιγίδα να πλήττει τις ακτές της, με ριπές ανέμων στα 141 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε κάτω από ένα δέντρο που είχε πέσει στην πρωτεύουσα Άμστερνταμ και υπέκυψε στα τραύματά του, παρά την ταχεία μεταφορά του στο νοσοκομείο, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter. Ένας δεύτερος άνθρωπος σκοτώθηκε από την πτώση ενός δέντρου στο αυτοκίνητό του στο Ντίμεν, στα περίχωρα του Άμστερνταμ, συμπλήρωσαν οι πυροσβέστες.

Ένα τμήμα της στέγης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Χάγης αποκόπηκε, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Τα δρομολόγια των τρένων και των δημοσίων συγκοινωνιών ακυρώθηκαν, πολλά σχολεία έκλεισαν και οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να μην κυκλοφορούν στον δρόμο.

Η αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε περισσότερες από 200 πτήσεις από το αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ.

@wxjerdman This is Bodegrave. Same area. Building colapsed. Down here in Noord Holland also a lot of damage. #Eunice

2nd one is in Amsterdam. Optimum of the storm is now 18.00 CET pic.twitter.com/LNP5z8C5Wo